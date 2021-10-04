Лондон, 4 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Великобритании военные начали доставку топлива на автозаправочные станции, сообщает 4 октября Sky News.

Nikatv.ru На АЗС

«Военнослужащие начали доставлять топливо на заправочные станции сегодня (4 октября) утром, так как некоторые части страны продолжают бороться с нехваткой топлива», — передает телеканал.

Запасы топлива в Великобритании остаются высокими, но по данным Ассоциации розничной торговли топливом, топливо отсутствовало на 27% заправок страны, а ещё на 27% АЗС был только один вид топлива. Жители Британии вынуждены стоять в очередях за бензином по несколько часов.

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