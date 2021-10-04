Красногорск, , 11:27 — REGNUM На должность исполняющего обязанности главы городского округа Домодедово в Подмосковье предложен Михаил Ежокин. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Городской округ Домодедово на карте

Глава региона отметил, что предыдущий руководитель муниципалитета покинул свой пост в связи с избранием в Московскую областную думу, которая выдвинула его на должность члена Совета Федерации РФ.

«Александр Владимирович Двойных достойно отработал главой Домодедово. Сейчас он выдвинут сенатором от регионального собрания. Мы Александра поздравляем и на его место предложена кандидатура Ежокина Михаила Анатольевича — человек местный, живущий в Домодедово, надеюсь, он продолжит программы, которые важны для жителей Подмосковья», — сказал Воробьев.

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