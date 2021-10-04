Красногорск, 4 октября 2021, 11:27 — REGNUM На должность исполняющего обязанности главы городского округа Домодедово в Подмосковье предложен Михаил Ежокин. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Городской округ Домодедово на карте
Городской округ Домодедово на карте

Глава региона отметил, что предыдущий руководитель муниципалитета покинул свой пост в связи с избранием в Московскую областную думу, которая выдвинула его на должность члена Совета Федерации РФ.

«Александр Владимирович Двойных достойно отработал главой Домодедово. Сейчас он выдвинут сенатором от регионального собрания. Мы Александра поздравляем и на его место предложена кандидатура Ежокина Михаила Анатольевича — человек местный, живущий в Домодедово, надеюсь, он продолжит программы, которые важны для жителей Подмосковья», — сказал Воробьев.

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