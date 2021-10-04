Барнаул, 4 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5530 человек, причём 75 из них добавили в сводку за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года).

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Тяжелобольных насчитывается 555 (+21 за выходные), из них 236 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за выходные).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 524 человека, +130 за выходные) и ОРВИ (52 456 человек, +633 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 811 детей (+88 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (78 732 человека, +800 за выходные) новый вирус победили 59 698 человек (+193 за выходные).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 2879 (-5001 за выходные).

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