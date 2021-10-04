Берлин, 4 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фотографии BMW 2-Series Active Tourer нового поколения. Изображения размещены на портале Motor1.

Motor1 BMW 2-Series Active Tourer

На снимках из рекламного буклета BMW представлен автомобиль 2-Series Active Tourer с гибридной установкой в максимальной комплектации. На это указывают матричные фары и M-пакет.

По предварительной информации, версия 230xe будет оснащаться гибридной установкой мощностью 270 л. с., которая будет состоять из двухлитрового турбированного мотора.

Ожидается, что от прошлого поколения новый 2-Series Active Tourer будет отличаться большими размерами. Модель получит новую радиаторную решетку с большими отверстиями. Кроме того, автомобиль может также получить изогнутый экран мультимедиа.

Представлен новый BMW 2-Series Active Tourer будет до конца 2021 года.

Ранее компания BMW представила лимитированную версию кроссовера X7 в Японии. Данная версия получила название Nishijin Edition.

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