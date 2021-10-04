Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В Западном военном округе начато служебное расследование в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини, которая состоялась 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в пресс-службе ЗВО.

Рота почетного карула салютует молодожёнам Дарья Драй © ИА REGNUM

На заданные в связи с этим вопросы в пресс-службе округа предложили прислать официальный запрос от редакции, что и будет сделано агентством.

В свою очередь в военной комендатуре Санкт-Петербурга, в оперативном подчинении которой находится рота почетного караула, от каких-либо комментариев отказались. При этом, по имеющимся данным, военный комендант города полковник Рамиль Волков в настоящее время находится в отпуске за пределами Петербурга.

Отметим, действующие военнослужащие находились в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно». На их фоне с удовольствием фотографировались гости церемонии, особенно иностранные.

А по окончании венчания военнослужащие в парадной форме приветствовали молодожёнов, салютуя им на крыльце собора обнажёнными саблями.

Участие военнослужащих в частной церемонии вызвало множество негативных комментариев в социальных сетях и вопросы о правомерности такого участия.

«И давно у нас РПК (рота почётного караула) стала работать «мальчиками по вызову» на тусовках всякого рода политических проходимцев? Или это такая мода теперь? Или кто-то кому-то хорошо приплатил за этот танец с саблями?», — написал на своей странице в Facebook военный журналист Владислав Шурыгин.

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По информации пресс-службы Западного военного округа, отдельная стрелковая рота почетного караула обеспечивает проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, гарнизонных и общегородских мероприятий с участием войск в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе страны.

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