Саратов, 4 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Саратове выясняют обстоятельства гибели новорожденного мальчика, который скончался утром 4 октября. По информации пресс-службы СКР по Саратовской области, трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Челюскинцев.

Pexels.com Младенец

Утром 4 октября в квартиру по вызову прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть младенца. Провели осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено. Следствие проверяет семью, в которой воспитывался малыш.

ИА REGNUM напоминает, ночью 29 сентября медики скорой констатировали смерть трехмесячного мальчика в городе Вольске.

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