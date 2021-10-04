Москва, 4 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Один из крупнейших инжиниринговых холдингов России АО «Мосинжпроект» примет участие в международном форуме «100+ TechnoBuild 2021», сообщили в Стройкомплексе.

Строительство жилья

Мосинжпроект участвует в крупных градостроительных проектах Москвы — в программе развития метрополитена, в ключевых дорожных проектах Москвы, строительстве праков и спортивных объектов.

В выставке «100+ TechnoBuild» участвуюте более 125 экспонентов из восьми стран мира, будут представлены 26 городов и 16 регионов России, а также 18 представительств зарубежных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум и выставка строительной отрасли «100+ TechnoBuild 2021» пройдет с 5 по 7 октября 2021 года в Екатеринбурге.

Читайте подробнее: Глава Минстроя РФ утвердил концепцию форума 100+ TechnoBuild на Урале