Тюмень, 4 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Тюмени установят возле 32 школ и одного детского сада контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на городской департамент образования.

Марина Каширская ИА REGNUM На КПП

Будки охраны появляются на объектах с одновременным пребыванием людей от 1100 человек или стоимостью ущерба в случае террористического акта более 300 млн рублей, пояснили изданию в ведомстве. Установка ведётся за счёт средств городского бюджета.

Кроме того, все школы Тюмени имеют посты охраны, оборудованы системами контроля доступа, камерами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт.

Отмечается, что усиление безопасности тюменских школ произошло на фоне нападения 20 сентября 2021 года на школу в Перми, где студент местного университета застрелил шестерых и ранил несколько десятков человек.