Москва, 4 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Некоторые продукты питания подешевели в торговых сетях «Магнит» и «Пятёрочка» после предупреждения о недопустимом завышении цен. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Предупреждение о необходимости прекратить без оснований завышать розничные цены на социально значимые продовольственные товары компаниям «Тандер» и «Агроторг» ранее вынесло управление ведомства по Московской области. Теперь цены соответствуют ценам в других муниципалитетах.

В ведомстве указали, что ретейлеры «сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение».

Как сообщало ИА REGNUM, ведомство отводило десять дней на снижение цен компаниям «Агроторг» и «Тандер», которые владеют, соответственно, сетями «Магнит» и «Пятёрочка».

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