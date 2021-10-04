Мурино, Ленинградская область, 4 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Дорожные работы на развязке кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга в районе города Мурино Ленинградской области полностью завершены. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

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Напомним, работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса, которые выполнялись с поочередным полным перекрытием движения автомобильного транспорта на всех съездах транспортной развязки с 20 сентября. 3 октября они были полностью завершены.

«Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по всем съездам транспортной развязки», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.