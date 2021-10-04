Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. В Северной столице назначен новый директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Это учреждение, отвечающее за платные, бесплатные и перехватывающие парковки города, а также развитие велосипедной инфраструктуры, в последние годы не раз оказывалось в центре скандальных ситуаций.

Krti.gov.spb.ru/ Платная парковка в Петербурге

Как сообщили 1 апреля в Смольном, директором центра назначен Сергей Куканов. В последние годы он работал заместителем директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», а также руководителем подразделения Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Куканов уже заявил о возможности кадровых изменений внутри учреждения, которое возглавил. «Главная цель — сделать всё возможное, чтобы вывести развитие парковочного пространства и велосипедной инфраструктуры на новый уровень <…> обеспечить реализацию проектов, направленных на создание удобной для проживания городской среды», — сказал Сергей Куканов.

Как сообщало ИА REGNUM, работа пилотной зоны платной парковки в центре Петербурга неоднократно подвергалась резкой критике в связи со сбоями в работе сервиса оплаты стоянки через SMS и неработающими, а нередко вообще пришедшими в негодность, уличными паркоматами. Однако главной проблемой пилотной зоны является отсутствие возможности выписать штрафы водителям, которые за стоянку вообще не заплатили, поскольку полиция не передаёт администрации парковочной зоны персональные данные нарушителей, ссылаясь на нормы закона.

В то же время ревизоры Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга насчитали в городском Центре управления парковками 34 млн рублей «лишних» зарплат, выплаченных тем, кто должен фиксировать нарушения в зоне платной парковки. На фоне смехотворно низких сборов петербургской парковочной зоны, по сравнению с московскими аналогами, это вызвало возмущение общественности.

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Также не раз критиковали в Петербурге слабое развитие перехватывающих парковок у станций метро, которые пользуются спросом у автомобилистов, но в нынешнем виде не могут удовлетворить их потребности ни по вместимости, ни по локациям.

Множество претензий высказывалось в адрес городских служб и чиновников и со стороны активистов велосипедного движения.

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Наконец, бывшего руководителя ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Владислава Бакулина, как сообщали СМИ, обвинили в необоснованном премировании сотрудников центра на сумму свыше 20 млн рублей. В настоящее время комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга оспаривает раздачу этих премиальных через суд, требуя вернуть деньги в бюджет.

По словам нового начальника Сергея Куканова, признающего наличие системных проблем в сфере управления парковками Петербурга, «природа этих проблем не всегда обусловлена управленческими решениями — часто эти проблемы зависят и от внешних факторов, и от человеческих».

«Сейчас стоит задача оперативно провести комплексный анализ работы ГЦУП и постараться преодолеть те сложности, с которыми столкнулось учреждение», — отметил назначенный чиновник.