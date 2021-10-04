Москва, 4 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России от COVID-19 вакцинировано чуть более 60% лиц старше 60 лет. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация пожилого человека

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"У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — сказал Мурашко.

По его словам, при идеальных раскладах необходимо привить от инфекции практически всех пожилых людей, за исключением лиц с медицинским отводом.

Мурашко напомнил, что данная категория населения находится в группе риска.