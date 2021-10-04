Киев, 4 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Из-за сообщения о минировании здания Национального педагогического университета имени Драгоманова в Киеве из него эвакуировали студентов и преподавателей. Об этом 4 октября сообщает Телеграмм-канал «Киев. Сейчас».

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«НПУ Дрогамонова заминировали. Студентов и преподавателей эвакуировали», — говорится в сообщении.

Кроме того, к нему прикреплено видео, на котором эвакуированные из здания студенты и преподаватели вуза находятся на улице около него, а также работает группа правоохранителей со служебными собаками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сообщения о «минировании» минских учебных заведений проверяют сотрудники правоохранительных органов.