Новосибирск, 4 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках оперативного совещания сегодня, 4 октября, заявил, что правительство региона продолжит работу по ужесточению контроля и спроса за качество дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ. По его словам, «приучить к дисциплине, к соблюдению качества строителей и дорожников можно только посредством жёсткого контроля».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дорожные работы

«Гарантийные сроки растут, и через десять лет не с кого будет спрашивать, поэтому будем ужесточать контроль на стадии производства работ. Число контрольных мероприятий будет расти, а количество дефектов должно сокращаться», — подчеркнул он.

Основные направления усиления контроля качества новосибирского минтранса: контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов и лабораторного оборудования; контроль за технологией выполнения дорожно-строительных работ, объёмами и геометрическими параметрами автомобильных дорог; увеличение количества обученных специалистов муниципальных образований, занятых в приёмке выполненных дорожно-строительных работ на автодорогах местного значения.