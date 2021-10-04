Якутск, 4 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Якутии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 76%, прививки получили 45% взрослых жителей республики. Непривитыми остаются около 300 тысяч якутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация

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По словам заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 353 841 житель, вторую — 332 722. Ревакцинированы уже 12 516 человек.

«Нам нужно подтянуть динамику вакцинирования от новой коронавирусной инфекции, также проводить вакцинацию от гриппа. Вакцинация — это единственный способ в кратчайшие сроки сформировать коллективный иммунитет», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии заболели коронавирусом 220 человек. Текущая санитарно-эпидемическая ситуация в республике характеризуется повышенной напряжённостью. В реанимации находятся 165 пациентов с COVID-19, 30 из них — на ИВЛ.