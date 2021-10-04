Красногорск, 4 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. После выборов в правительстве Подмосковья произойдут кадровые перестановки. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

Глава региона сообщил, что должности заместителя председателя правительства и министра социального развития региона теперь разделены. Утвердить зампреда Воробьев попросил Мособлдуму.

«Сегодня я хотел озвучить некоторые кадровые решения. Прошу Московскую областную думу поддержать назначение Ирины Александровны Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства. А на должность министра соцразвития я предлагаю Болатаеву Людмилу Сергеевну. Мы все ее хорошо знаем — человек, который долгое время работал с детьми», — сказал Воробьев.