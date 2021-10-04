Уфа, 4 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. 488 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 68 797 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 59 607 человек, в том числе 208 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в регионе констатировали смерть 22 пациентов с COVID-19. Прививки от COVID-19 в республике получили 1 299 326 человек, завершили вакцинацию 1 192 901 человек.

Согласно данным на 3 октября в республике за сутки выявили 482 носителя коронавируса.