Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На Камчатке с 8 по 17 октября состоится первый фестиваль «Камчатка рыбацкая», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Читайте также: Завершение лососевой путины Камчатка отметит рыбацким фестивалем

Фестиваль планируют проводить ежегодно. Он станет праздником для профессиональных рыбаков.

«Необходимость же проведения фестиваля обусловлена тем, что летом обычно профессиональные рыбаки работают на путине и не могут принять участие в праздновании. Поэтому мы хотим подчеркнуть именно профессиональную составляющую, акцентировать внимание на самой рыбной отрасли, уделить внимание ветеранам профессии и рыбопромышленным коллективам», — пояснил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Даты проведения фестиваля выбраны не случайно — 8 октября 1936 года был совершён первый промысловый рейс камчатских судов активного флота, ловивших в открытом море кошельками и дрифтерными сетями.

«Кроме того, фестиваль приурочен к 125-летию зарождения промысла на Камчатке. Летом 1896 года Русское товарищество котиковых промыслов заготовило на арендованном в районе Усть-Камчатска промысле первую партию соленой чавычи в бочках, предназначенной для продажи на внешнем рынке. Это событие также принято считать одной из отправных точек в истории рыбной промышленности полуострова», — уточнил Здетоветский.

В рамках фестиваля в Камчатском выставочно-туристическом центре пройдёт ярмарка рыбной продукции, будут организованы экскурсии школьников морских классов на береговые перерабатывающие заводы, дни открытых дверей в КамчатГТУ и Морском энергетическом колледже, проведение конкурса на звание «Лучший по профессии в рыбной отрасли». 17 октября состоится торжественный митинг, посвященный памяти погибшим морякам и рыбакам Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатском рыбохозяйственном совете, который провёл 15 сентября губернатор Владимир Солодов, было предложено провести в регионе в завершении лососевой путины Дни Камчатки рыбацкой.