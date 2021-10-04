Москва, 4 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В 2021 году в России удастся выйти на объёмы производства вакцин от COVID-19 до более чем 300 миллионов комплектов. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

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«За период с января [2021 года] по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 миллионов полных комплектов всех вакцин. <…> В этом году выйдем на параметры 300 миллионов плюс», — сказал Мантуров.

По его словам, за один только сентябрь 2021 года в стране произвели 40 миллионов доз «Спутника V», а до конца 2021 года планируется выпустить ещё порядка 150 миллионов доз препарата.