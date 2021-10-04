Лондон, 4 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии Renault Twizy F1, который был выполнен в стиле гоночного автомобиля «Формулы-1». Фотографии размещены на сайте Collecting Cars.

Collecting Cars Renault Twizy F1

В апреле 2013 года компания Renault выпустила Twizy F1 на своем заводе в Вальядолиде (Испания), где производится двухместный электрический городской автомобиль Twizy. Модель получила систему KERS, с которой выходная мощность электромобиля вырастала в шесть раз.

Однако представленный на фотографиях автомобиль — это разработка британского тюнинг-ателье Oakley Design. Модель создана на базе Twizy 2012 года.

Тюнеры оснастили Twizy модифицированными крыльями из углеродного волокна, чтобы сделать его похожим на Twizy F1. Всего было выпущено пять таких моделей.

Систему KERS данный Twizy F1 не получил. Кузов электромобиля окрашен в ярко-зеленый оттенок.

Напомним, в рамках парижского автосалона осенью 2022 году компания Renault представит кроссовер Kadjar с электрическим агрегатом.

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