Бандунг, Индонезия, 4 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Пожар на швейной фабрике, расположенной в городе Бандунг в Индонезии потушили, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями города Бандунг заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Для ликвидации пожара было задействовано 17 пожарных машин. Пожарные столкнулись с трудностями при тушении пожара из-за сильного ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии на швейной фабрике, расположенной в городе Бандунг, вспыхнул пожар.