Медногорск, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Ветераны Медногорского МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) отметили День пожилого человека на спортивных площадках загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

Фото: Пресс-служба ММСК

Сорок активистов ветеранской организации ММСК получили приглашение от коллектива градообразующего предприятия принять участие в спортивно-творческом марафоне «Территория Life» или «Территория жизни», который был организован культработниками городского Дома культуры «Юбилейный». Основной замысел отдыха на свежем воздухе — движение в игре. Ветераны разделились на 5 команд по 8 человек. Капитаны получили маршрутные листы с шестью остановками, где участникам предлагались различные игры и задания на командообразование (тимбилдинг).

«Коллективистский дух, который присущ ветеранам со времен работы на металлургическом предприятии, проявился и в этом шуточном спортивном марафоне. Взаимовыручка, чувство юмора, соревновательный азарт — эти качества помогали пожилым людям сбросить годик другой и обрести уверенность в активном движении», — рассказывает начальник отдела социального развития ММСК Татьяна Дручинана.

Отметим, что социальная поддержка ветеранов является важным направлением в деятельности комбината. Сегодня в рядах ветеранской организации градообразующего предприятия порядка полутора тысяч пожилых людей. Среди них участники войны и труженики тыла, обладатели заслуженных правительственных наград и званий. С вхождением ММСК в состав УГМК забота о ветеранах приняла системный характер. Было создано добровольное общественное объединение, повседневную работу которого координирует совет численностью 18 человек.

«Это активные люди, имеющие богатый жизненный и профессиональный опыт. У каждого члена совета свое направление работы, распределенное по названиям цехов комбината. Например, в списке бывших работников медеплавильного цеха насчитывается более 300 человек. Ведется постановка на учет вновь прибывающих членов организации, контролируется исполнение намеченных планов по оказанию необходимой помощи пожилым людям», — рассказывает председатель совета ветеранов ММСК Татьяна Ануфриева.

«Ветераны комбината живо интересуются достижениями коллектива металлургов. Для них организуются ознакомительные экскурсии, они могут увидеть вновь построенные производственные объекты, поговорить с работниками основных цехов и поделиться воспоминаниями о былых трудовых буднях», — говорит заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ММСК Татьяна Веденеева.

Для осуществления своей деятельности ветеранская организация ежегодно получает от предприятия необходимые средства. В смете расходов предусмотрена материальная поддержка пожилым людям, финансирование оздоровительных мероприятий в здравнице комбината — профилактории «Металлург» и загородном лагере «Лесная сказка». В практике членов совета посещение на дому тяжелобольных и приобретение лекарств, вручение подарков юбилярам и другие акции с участием молодежной и профсоюзной организации ММСК.

«За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Особое уважение к вам вызывает активное участие в общественной жизни города, неравнодушное отношение к происходящим событиям на комбинате», — сказал генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков на встрече с ветеранами предприятия.

Опираясь на богатый опыт и участие ветеранов в развитии медно-серного комбината и города, продвигается важная составляющая кадровой политики — преемственность поколений, что очень важно для формирования целостного восприятия ММСК, как градообразующего предприятия, на счету которого более 70% построенного жилого фонда и объектов социальной сферы муниципального образования. Добавим, что только за последние четыре года комбинат вложил в ремонт городской поликлиники и детской школы искусств, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, открытие спортивных залов самбо и тяжелой атлетики порядка 400 млн рублей. На очереди строительство крытого плавательного бассейна. Комбинат активно участвует в реализации программы «Комфортная городская среда», поддерживает учреждения социальной сферы и коммунального хозяйства.

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО «Гайский ГОК», (Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО «Оренбургский радиатор» (Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.