Калуга, 4 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по выводу иностранной валюты за рубеж в особо крупном размере возбуждено правоохранительным отделом Калужской таможни. Об этом 4 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ведомства Екатерина Жданова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В ходе проверки выяснилось, что организация по внешнеэкономическому контракту оплатила товар на общую сумму более 172 миллионов рублей. Согласно документам, контракт был закрыт, однако товар на территорию Российской Федерации не поступил, а денежные средства, перечисленные за рубеж, не возвращены.

«Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с крупным штрафом», — отметила Екатерина Жданова.