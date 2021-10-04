Москва, 4 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Вероятность возвращения инфляции в РФ к 4% в 2022 году крайне высока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал ожидания ЦБ РФ возвращения годовой инфляции к целевому показателю в 4% в 2022 году.

Picserver.org Инфляция

«В случае реализации базового сценария, предполагающего отсутствие шоков для экономики, вероятность возвращения инфляции к 4% в 2022 году крайне высока, — сказал Чередниченко. — Этому есть объяснения. Во-первых, эффект массированных государственных финансовых инъекций в экономику, осуществлявшихся в 2020 — 2021 годах, должен быть отыгран уже в этом году, причем не только в России, но и в мире».

Следовательно, как пояснил экономист, рост инфляционного давления, как внутренний, так и импортируемый с мирового рынка, должен ограничиться 2021 годом.

«Во-вторых, оперативное вмешательство Банка России через монетарное сдерживание (и не только за счет увеличения ключевой ставки, но и через ограничительные меры, направленные против раздувания пузыря потребительских кредитов), позволяет остановить рост инфляционного давления потребительской активности, подпитываемой дешевыми кредитными ресурсами», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в целях борьбы с инфляцией властям РФ нужно ограничить наценки торговых сетей.