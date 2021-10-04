Москва, 4 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Российским авиакомпаниям «Камчатское авиационное предприятие», «Витязь-аэро» и «Аэросервис» необходимо улучшить меры безопасности полётов, сообщает 4 октября Росавиация.

(сс) martindotpng Самолет

Отмечается, что со стороны специалистов центрального аппарата Росавиации было указано на недостаточность принимаемых руководством этих авиакомпаний действий в рамках системы управления безопасностью полётов.

«Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в Росавиации, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур СУБП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росавиации заявили, что компания «Витязь-Аэро», вертолёт которой упал в Курильское озеро Камчатского края, грубо нарушала авиационные правил.

12 августа вертолёт МИ-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро. На борту было 16 человек, восемь из них погибли.

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