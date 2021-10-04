Уфа, 4 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Вручить пожилым людям «по-человечески» удостоверения «Дети войны» поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 октября на оперативном совещании.

Дети войны

Глава региона сделал чиновникам замечание в связи с тем, что они не могут выдать удостоверения людям.

«Я хотел сделать замечание. Уважаемые главы муниципалитетов, когда мы приняли решение по статусу «Дети войны», у нас была договоренность. Уж эти удостоверения вручите по-человечески. Там некоторые люди за всю свою жизнь не получали ни грамоты, ничего. Это простые труженики. Прошу проконтролируйте, чтобы оставшиеся десять тысяч удостоверений были розданы. Раздайте по-человечески, людям уважение сделайте», — поручил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвердили единовременную выплату «Детям войны».