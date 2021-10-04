Исламабад, 4 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В результате того, что пассажирский автобус в ночь на 4 октября вылетел с эстакады в провинции Пенджаб, находящейся на северо-востоке Пакистана, погибли семь человек и еще 28 человек пострадали. Об этом 4 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что, согласно данным правоохранителей, у автобуса лопнула шина, из-за чего водитель потерял управление транспортным средством.

Также указывается, что пять человек погибли на месте происшествия и еще двое — в больнице. Кром того, отмечается, что все пострадавшие направлены в медучреждения и некоторые из них находятся в критическом состоянии, при этом число последних не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае слетел в кювет автобус с пассажирами.