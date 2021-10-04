Москва, 4 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. У Всемирной организации здравоохранения отсутствовали претензии к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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«К продукту претензий не было, были вопросы по досье», — сказал Мурашко.

Он пояснил, что на каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который оценивается специалистами, а «они, соответственно, дают заключение».

При этом Мурашко отметил, что необходимые документы для регистрации «Спутника V» уже дооформлены и будут внесены в ВОЗ в течение полутора недель: «Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты».