Касаткина потеряла пять мест в рейтинге WTA
Сент-Питерсберг, США, 4 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка ДарьяКасаткина опустилась с 25-й на 30-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 4 октября сообщает пресс-служба организации.
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Дарья Касаткина
С девятого на шестое место поднялась испанка Гарбинье Мугуруса. Представительница Украины Элина Свитолина опустилась с шестой строчки на седьмую. Греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на одну позицию и стала девятой.
Топ-10 замкнула Белинда Бенчич из Швейцарии, поднявшаяся с 12-го места. Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является АнастасияПавлюченкова, занимающая 13-е место.
Рейтинг WTA от 4 октября:
- Эшли Барти (Австралия) — 9 077 очков;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 115;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5 285;
- Ига Свёнтек (Польша) — 4 756;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 668;
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 595;
- Элина Свитолина (Украина) — 4 376;
- София Кенин (США) — 4 190;
- Мария Саккари (Греция) — 4 055;
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 835.
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