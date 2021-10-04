Сент-Питерсберг, США, 4 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка ДарьяКасаткина опустилась с 25-й на 30-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 4 октября сообщает пресс-служба организации.

si.robi Дарья Касаткина

С девятого на шестое место поднялась испанка Гарбинье Мугуруса. Представительница Украины Элина Свитолина опустилась с шестой строчки на седьмую. Греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на одну позицию и стала девятой.

Топ-10 замкнула Белинда Бенчич из Швейцарии, поднявшаяся с 12-го места. Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является АнастасияПавлюченкова, занимающая 13-е место.

Рейтинг WTA от 4 октября:

Эшли Барти (Австралия) — 9 077 очков; Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 115; Каролина Плишкова (Чехия) — 5 285; Ига Свёнтек (Польша) — 4 756; Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 668; Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 595; Элина Свитолина (Украина) — 4 376; София Кенин (США) — 4 190; Мария Саккари (Греция) — 4 055; Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 835.

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