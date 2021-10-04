Красногорск, 4 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Окончание выборов не должно снизить качество работы органов власти в Подмосковье. Об этом 4 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Ни в коем случае мы не должны себе позволить какое-то расслабление», — сказал Воробьев.

Глава региона поручил сотрудникам исполнительных органов власти и главам муниципальных образований, чтобы они уделяли внимание исполнению всех федеральных программ и президентских проектов.

«Поэтому ремонт дорог, инфраструктурные объекты и федеральные, и региональные, муниципальные должны выполняться в срок. Для нас это является тем самым темпом перемен, о которых мы не перестаем говорить», — сказал Воробьев.