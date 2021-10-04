Оренбург, 4 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Оренбурге по материалам прокурорской проверки против чиновников Оренбурга возбуждено головное дело по части 2 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды»), сообщает СУ СКР по региону.

(сс) vkingxl Свалка

Как информирует надзорное ведомство, в ходе проверки установили, что должностные лица администрации Южного округа муниципалитета в районе Авиагородка допустили размещение опасных отходов производства. Площадь несанкционированной свалки составила 80 га. Территории относится к землям населённых пунктов. Кроме того, с 25 мая по 2 июня 2021 чиновники обеспечили захоронение опасных отходов, размещенных на нелегальной свалке.

Предварительный ущерб, нанесенный почве на территории опасной свалки, оценивается в 2,3 млрд рублей. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура области.

В адрес и.о. главы Оренбурга Сергея Салмина по фактам незаконных действий чиновников внесено представление. Кроме того, в адрес регионального министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александра Самбурского внесено представление по факту ненадлежащего контроля и бездействия по выявлению и принятию мер к ликвидации свалки. Губернатор Денис Паслер проинформирован о необходимости принятия мер к ликвидации несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбуржья.