Биробиджан, 4 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Масочный режим и самоизоляция пожилых людей будут продлены в Еврейской автономии до 29 октября. Такое решение было принято губернатором региона Ростиславом Гольдштейном по рекомендации областного управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает 4 октября корреспондент ИА REGNUM.

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В автономии продолжает действовать режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. В списке ограничительных мер также приостановление приёма граждан органами государственной власти. Ежедневно в регионе заболевают коронавирусом порядка 30−35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности главного врача областной больницы Еврейской автономии Александр Ермошин сообщил, что если человек заразится одновременно вирусами гриппа и COVID-19, это будет убийственная инфекция. Он призвал жителей региона делать прививки, чтобы спасти себе жизнь.