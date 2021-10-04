Казань, 4 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В столице Татарии в 2021 году обладателями гранта мэра стали 509 учителей, подготовивших победителей и призеров олимпиад. Размер поощрения зависит от количества участников, подготовленных педагогом. В этом году абсолютным чемпионом стал учитель из лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин. Он подготовил 17 победителей и призеров олимпиад всероссийского уровня, сообщает пресс-служба мэрии.

(сс) Alexas Fotos Учитель

На гранты учателям направлено в 2021 году 7,8 млн рублей. Педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников полагается поощрение в размере 25 тыс. рублей. Учителям, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады для учащихся 7 — 11 классов и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников выплатят по 15 тыс. рублей. По пять тыс. рублей — педагогам, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов, республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарии.

В 2019 году гранты мэра Казани получили 363 педагога, в 2020 году — 430 учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в системе образования Татарии работают 3525 педагогов родного (нерусского) языка и литературы, из которых 3,4 тыс. — учителя татарского языка.

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