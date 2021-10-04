Минск, 4 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Сообщения о «минировании» минских учебных заведений проверяют сотрудники правоохранительных органов. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Иван Шилов ИА REGNUM Милиция Белоруссии

«Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места отправляются сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что милиционеры проведут проверку по каждому факту такого рода сообщения и добавляется, что ранее уже неоднократно поступали сообщения о «минировании» задний образовательных учреждений, которые не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 200 авторов негативных комментариев о гибели сотрудника КГБ в Минске были установлены сотрудниками правоохранительных органов.