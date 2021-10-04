Лондон, 4 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов опустился на два места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 4 октября сообщает пресс-служба организации.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов опустился с 27-й на 29-ю строчку рейтинга. Лидером остался серб Новак Джокович, вторым идёт ещё один представитель России Даниил Медведев, замыкает тройку греческий спортсмен Стефанос Циципас.

Андрей Рублёв располагается на пятой строчке рейтинга, Аслан Карацев занимает 24-ю.

Рейтинг ATP от 4 октября:

Новак Джокович (Сербия) — 11 633 очка; Даниил Медведев (Россия) — 10 575; Стефанос Циципас (Греция) — 8 175; Александр Зверев (Германия) — 7 603; Андрей Рублев (Россия) — 6 130; Рафаэль Надаль (Испания) — 5 815; Маттео Берреттини (Италия) — 5 173; Доминик Тим (Австрия) — 4 995; Роджер Федерер (Швейцария) — 3 765; Каспер Рууд (Норвегия) — 3 615.

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