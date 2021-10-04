Рыбинск, Ярославская область, 4 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области ГП ЯО «Северный водоканал» недостаточно очищает стоки перед их сбросом в Волгу. Нарушения требуют устранить через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинский городской суд.

Рыбинск

Иск к предприятию предъявила ярославская межрайонная природоохранная прокуратура, попросив до 1 сентября 2022 года обеспечить очистку воды по всем нормам.

«По результатам производственного контроля сточных вод ГП ЯО «Северный водоканал» за 2020−2021 года установлено, что ответчик осуществляет сброс сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ по ряду химических показателей (железо, медь, ХПК и пр.). В нарушение СанПиН 1.2.3685−21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» содержание в сточных водах содержание микробиологических показателей превышает гигиенические нормативы», — разъясняется в судебном решении.

Водоканал привлекался к административной ответственности за нарушение правил водопользования в марте 2021 года. Однако нарушения не были устранены до сих пор.

Суд обязал «Северный водоканал» обеспечить нормативную очистку сточных вод в срок до 1 марта 2023 года. Об отсрочке попросил сам ответчик, истец не возражал. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2 июля 2019 года в Москве между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также правительством Ярославской области и администрацией Рыбинска был был подписан договор о развитии систем водоснабжения городского округа. Планируется строительство очистных сооружений в микрорайоне Копаево, а также автоматизация системы управления водоснабжением и водоотведением в городе. Стоимость инвестпроекта должна составить 5,7 миллиардов рублей, финансировать работы должен «Новый банк развития» БРИКС.