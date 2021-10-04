Москва, 4 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Масштабы военных преступлений Соединенных Штатов и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать и сделать выводы, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия, — цитирует его РИА Новости. — Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы».

По его словам, Москва расценивает шагом в правильном направлении «признание представителями Пентагона ошибочности нанесения авиаудара в Кабуле 29 августа и принесение официальных извинений родственникам погибших мирных граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов заявил, что Россия не исключает, что санкции Совета Безопасности ООН против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит.

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