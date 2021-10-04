Москва, 4 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу вместо хавбека «Монако» Александра Головина. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Кирилл Венедиктов Александр Головин

«Тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Он отметил, что на данный момент нет уверенности, что Головин сможет принять участие в сборах команды.

Напомним, 3 октября Головин получил травму в матче чемпионата Франции «Монако» — «Бордо». В этой игре он также забил гол и отдал голевую передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участие Головина в предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ-2022 в составе сборной России будет определено по итогам медицинского обследования, которое пройдёт 4 октября.