Москва, 4 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Если в РФ предприятия общепита с годовым оборотом до 2 млрд рублей освободят от уплаты НДС, то это позволит им увеличить товарооборот и аккумулировать денежные ресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал инициативу общественного уполномоченного по вопросам крупного бизнеса в Москве Михаила Гончарова отменить НДС для предприятий общепита с оборотом до 15 млрд рублей в год.

Налоги

«В сложившихся экономических условиях, а именно влияния продолжающейся пандемии, на сферу общепита существенно повлияли как показатели реально располагаемых денежных доходов населения, так и проблема занятости, — сказал Ахмадеев. — Запуск с 2022 года пилотного проекта по предоставлению освобождения по НДС компаниям в сфере общепита с годовым оборотом до 2 млрд руб. позволит существенно понизить их налоговую нагрузку до 20%. Это позволит им увеличить как товарооборот, так и аккумулировать денежные ресурсы».

При этом он подчеркнул, что проблема обеления сектора общепита должна решаться на взаимовыгодных, для государства и бизнеса, условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оборот предприятий общественного питания в России в августе вырос на 18,2% в годовом выражении.