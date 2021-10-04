Москва, 4 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации уже расселено 120 старых пятиэтажек площадью более 320 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, 61 старый дом демонтирован по технологии «умного сноса». На месте старых пятиэтажек построят новые дома.

Для строительства по реновации идет подбор стартовых площадок. На сегодняшних день в Москве подобрано 523 площадки, где планируется возвести более 8 млн кв. метров жилой недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с момента запуска программы реновации построено и введено в эксплуатацию 126 новых жилых домов.

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