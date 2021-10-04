Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль «кислородный скандал» в Ростове-на-Дону. Жалоба на затянувшееся расследование уголовного дела о гибели пациентов в ковидном госпитале появилась в социальных сетях и ряде интернет-изданий.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислород хранится в специальной ёмкости, у него очень низкая температура. Каждая партия проверяется на наличие примесей и количество кислорода. Допускается не менее 99,5% кислорода

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Исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Максиму Шищенко поручено доложить о проведённых следственных действиях по указанному уголовному делу.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2020 года стало известно о смерти 13 пациентов в ковидном госпитале, развёрнутом на базе горбольницы № 20. Якобы причиной летальных исходов стал дефицит кислорода. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

После «кислородного скандала» свои посты покинули министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая, а также ряд медицинских работников лечебного учреждения. Затем сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненконазвал виновных в «кислородном скандале». По сути, глава администрации областного центра возложил ответственность за произошедшее на врачей.