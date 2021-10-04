Уфа, 4 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Контролировать соблюдение ограничений, которые вводятся на территории Башкирии для недопущения распространения коронавируса, поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Хабиров отметил, что в республике сильно упали темпы вакцинации от COVID-19.

«Мы неверно первый объем людей, которые с пониманием и ответственностью отнеслись к своему здоровью и здоровью своих родных и близких уже вакцинировали. Остались люди, у которых есть сомнения. И нам нужно усилить пропагандистскую работу, людям объяснять и так далее», — сообщил он.

Глава региона напомнил, что члены оперативного штаба приняли решения для недопущения распространения коронавируса.

В частности, с 4 октября в республике посещать государственные или муниципальные театры, дома (дворцы) культуры, музеи, библиотеки, кинотеатры, выставочные залы, концертные залы, а также массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно лишь при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 либо справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

В связи с этим Хабиров попросил глав муниципалитетов лично посмотреть, как выполняется его указ.

«Эта очень серьезная работа, поскольку если мы будем принимать решения, которые не подтверждаются на деле и люди не встречаются с требованием, весь наш план не состоится», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.