Москва, 4 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Национальной ассоциации телерадиовещателей, заслуженного журналиста Российской Федерации Эдуарда Сагалаева с 75-летним юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

123ru.net Эдуард Салагаев

Глава Российского государства дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания.

«Человек многогранного таланта и большой творческой, созидательной энергии, Вы стояли у истоков современного российского телевидения, внесли значимый личный вклад в его развитие и укрепление общественного авторитета», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин также отметил внимание Салагаева к «профессиональной подготовке журналистов, продвижению высоких стандартов качества работы в медиасфере».

Президент РФ пожелал юбиляру здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Напомним, уроженец Узбекистана Эдуард Салагаев начал свою карьеру ещё будучи студентом Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои, когда с 1967 года, параллельно с учёбой работал на радио, затем в газете. Сагалаев награждён орденами Дружбы (1996 год), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2011 и 2006 год).