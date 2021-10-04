Москва, 4 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится ждать резких изменений в экономических отношениях США и Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Первый год действия торгового соглашения показал, что Китай не смог нарастить закупку американской продукции на 76,7 млрд долларов в 2020 году в соответствии с условиями, — сказала Прикладова. — На предстоящих переговорах китайская сторона, скорее всего, будет ссылаться на два ключевых момента. Во-первых, на распространение пандемии, что затормозило международную торговлю в целом и воспрепятствовало выполнению договорённостей. Во-вторых, на увеличение доли США в импорте КНР с 5,1% в 2019 году до 6% в 2020 году, что подтверждает более интенсивную торговлю Китая со Штатами, нежели с другими странами. Можно предположить, что будет выстроен конструктивный диалог, но резких изменений вряд ли стоит ожидать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прикладова объяснила, продолжится ли торговая война между Китаем и Америкой.