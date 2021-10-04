Ташкент, 4 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Взрыв газа в многоэтажке в Ташкенте произошел в новостройке, которая еще не была сдана в эксплуатацию, хозяин квартиры самовольно подключился к газовой системе. Об этом 4 октября сообщает Подробно. Уз со ссылкой на данные городских властей.

Uxfon.com Взрыв газа

Ранее сообщалось, что в семиэтажном доме в Ташкенте накануне вечером произошел взрыв газа, никто не пострадал, при этом повреждены несколько квартир.

«Строительство дома еще не завершилось и новостройка не была сдана в эксплуатацию, разрешения на подключение газа со стороны газоснабжающих организаций не предоставлялось», — говорится в публикации.

Сообщается, что хозяин квартиры самовольно подключился к системе газоснабжения, чтобы осуществить сварочные работы.

Читайте также: В Ташкенте в многоэтажном доме произошел взрыв газа