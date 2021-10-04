Ереван, 4 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Агрессивная риторика азербайджанской стороны, а также нарушения режима прекращения огня и самовольная интерпретация пунктов заявления от 9 ноября 2020 года по прекращению военных действий в Карабахе, являются препятствиями для преодоления атмосферы вражды в регионе. Об этом 4 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции со своей коллегой из Литвы Ингридой Шимоните в Ереване.

Primeminister.am Никол Пашинян

Как отметил Пашинян, по итогам выборов возглавляемое им правительство получило «мандат на выполнение работ по открытию эпохи мира» для жителей Армении и всего региона.

«Мы полны решимости пройти этот путь, но с сожалением должны отметить, что постоянные нарушения режима прекращения огня, вопрос возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также самовольная интерпретация заявления от 9 ноября и агрессивная риторика препятствуют преодолению атмосферы вражды», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что делегация Национального собрания (парламента) Армении во главе с его спикером Аленом Симоняномнаправилась в Россию с официальным визитом.