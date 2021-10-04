Москва, 4 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Вашингтон не может прекратить торговую войну с Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала обещания администрации президента США при переговорах с Китаем отталкиваться от уже введенных пошлин.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Какие бы противостояния ни были внутри США, как бы администрация Джозефа Байдена ни стремилась отменить решения предыдущей администрации, Штаты не могут пойти на попятную, прекратив торговую войну с Китаем, — сказала Прикладова. — Ведь это означало бы поражение США и ещё большее укрепление КНР на мировой арене. Тем более что выгода Штатов от введения пошлин на китайскую продукцию также является аргументом в пользу сохранения политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенным Штатам после вывода войск из Афганистана следует сосредоточиться на угрозах, которые представляют Китай и Россия.