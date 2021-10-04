США не пойдут на попятную и продолжат торговую войну с Китаем – прогноз
Москва, 4 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Вашингтон не может прекратить торговую войну с Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала обещания администрации президента США при переговорах с Китаем отталкиваться от уже введенных пошлин.
«Какие бы противостояния ни были внутри США, как бы администрация Джозефа Байдена ни стремилась отменить решения предыдущей администрации, Штаты не могут пойти на попятную, прекратив торговую войну с Китаем, — сказала Прикладова. — Ведь это означало бы поражение США и ещё большее укрепление КНР на мировой арене. Тем более что выгода Штатов от введения пошлин на китайскую продукцию также является аргументом в пользу сохранения политики».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенным Штатам после вывода войск из Афганистана следует сосредоточиться на угрозах, которые представляют Китай и Россия.