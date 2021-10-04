Москва, 4 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Попавший в «досье Пандоры» (крупное расследование международного консорциума журналистов) директор АО «Первый канал» Константин Эрнст опроверг участие в противоправных сделках. На фоне скандальных заявлений Pandora Papers и упоминаемой сделке с недвижимостью, фигурантом которой, по заявлению расследователей, стал Эрнст, ИА REGNUM решило выяснить, какие же активы есть лично у руководителя крупнейшей российской медиагруппы.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Эрнст

Комментируя международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) вопрос покупки десятков кинотеатров и другой собственности у города Москвы, Эрнст заявил, что не совершал никаких незаконных действий. Заявление размещено на сайте консорциума.

Напомним, Эрнста уличили в том, что он имел финансовый интерес в этой сделке. Называлась даже сумма — 140 млн долларов США. Официально это не подтверждалось.

А на чём же на самом деле зарабатывает руководитель «Первого канала»?

В ЕГРЮЛ за Константином Эрнстом с ноября 2019 года закреплено 100% доли в ООО «Экримтор», которое существует с сентября 2000 года и работает в сфере подготовки к продаже собственной недвижимости. Уставный капитал — 26 тыс. рублей, директор — Светлана Голевинова (владелец фирмы «Лиминэ» из той же сферы).

Компания «Экримтор» в свою очередь владеет по 25% долей в четырёх ресторанных фирмах: «Шинок», «Юста Лайн», «Кросс Лайн» и «Моне». Владелец основной доли в них — ООО «Анжелюс» ресторатора Андрея Деллоса.

Первому каналу прочат рокировки: что включает в себя этот актив?