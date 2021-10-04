Владивосток, 4 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Во Владивостоке суд вынес приговор бывшему начальник железнодорожной станции за получение взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.

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Фигурант уголовного дела получил от представителя транспортной компании взятку в размере 178 тыс. рублей за покровительство предприятию, а также за ускорение маневровых работ по подаче и уборке железнодорожных вагонов.

Суд приговорил бывшего руководителя станции Владивосток к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 890 тыс. рублей.

Также осужденный лишён на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра приморской столицы Олега Гуменюка. Бывшего главу подозревают в получении взятки в особо крупном размере.