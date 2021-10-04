Брянск, 4 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Брянской области 4 октября подтверждено 249 новых случаев заражения коронавирусом, что на 14 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 153 пациента, 13 человек скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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С начала пандемии в Брянской области выявлен 66 461 носитель инфекции. Справились с заражением 61 527 человек. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 1 492 пациентов.

В целом, в регионе выполнено 810 380 исследований на коронавирус, в том числе 3 030 тестов проверено за минувшие сутки.